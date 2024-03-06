Уголовное дело возбудили в Туве после ЧП на Шагонарской ТЭЦ СК сообщил о возбуждении уголовного дела в связи с аварией на ТЭЦ в Туве

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Управление Следственного комитета РФ по Республике Тыва возбудило уголовное дело в связи с аварией на Шагонарской теплоэлектроцентрали. По данным пресс-службы ведомства, дело было возбуждено по статье 293 УК РФ «Халатность». Точное количество пострадавших в результате происшествия в Шагонаре на данный момент уточняется.

Сегодня в правоохранительные органы Улуг-Хемского района Республики Тыва поступило сообщение об аварии в помещении топливоподачи ТЭЦ города Шагонара. Количество пострадавших уточняется. По данному факту следственными органами СУ СК России незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью), — говорится в сообщении.

На месте происшествия продолжаются следственные действия. В ведомстве отметили, что к ТЭЦ также выехали криминалисты. Все обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее Глава Республики Тыва Владислав Ховалыг заявил, что число пострадавших при ЧП на ТЭЦ в Шагонаре выросло с 10 до 18 человек. По его информации, все они госпитализированы. Отмечается, что шестеро из них находятся в тяжелом состоянии.