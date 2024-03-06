Скончался один из пострадавших при взрыве на Шагонарской ТЭЦ в Туве

Фото: t.me/mchs_official

Один из пострадавших при взрыве на Шагонарской ТЭЦ в Туве скончался в больнице, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Всего в результате ЧП пострадали 23 человека, 15 из них госпитализировали с ожогами и травмами, остальные находятся в тяжелом состоянии. Позднее региональный Минздрав опроверг информацию о смерти первого пострадавшего, сообщает РИА Новости.

По последним данным, один человек умер в больнице. Сейчас выясняются все подробности, — говорится в сообщении.

Представитель Минздрава в ответ на просьбу прокомментировать данные о летальном исходе в результате ЧП заявила, что такая информация не соответствует действительности.

Нет, неправда. Все живы, — приводит издание слова спикера ведомства.

Ранее стало известно, что взрыв на объекте мог быть вызван детонацией угольной пыли. Эпицентр ЧП находился в помещении подачи топлива, расположенном в центральном здании котельной. После взрыва возник пожар, огонь охватил 50 квадратных метров.

Сообщалось, что возгорание было ликвидировано, спасатели проводят проливку конструкций. Губернатор Тувы Владислав Ховалыг отмечал, что теплоподача в городе приостановлена. После диагностики повреждений можно будет поднять давление в системе и вновь запустить оборудование, а в случае необходимости питание будет переведено на резервные источники, подытожил он.

В ноябре крупный пожар произошел в складском помещении в Дрожжановском районе Татарстана. Площадь возгорания составила 2,2 тысячи квадратных метров. Огонь охватил здания с фасовочной упаковкой для корма животных. В тушении были задействованы 42 специалиста и 23 единицы техники. Жертв удалось избежать.