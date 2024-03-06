Названа возможная причина взрыва на Шагонарской ТЭЦ с 18 пострадавшими РИА Новости: причиной взрыва на ТЭЦ в Туве могла стать детонация угольной пыли

Фото: Пресс-служба правительства Республики Тува

Взрыв на Шагонарской ТЭЦ в Туве мог быть вызван детонацией угольной пыли, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. Эпицентр ЧП находился в помещении подачи топлива, расположенном в центральном здании котельной. После взрыва возник пожар, огонь охватил 50 квадратных метров.

В 04:42 по московскому времени поступила информация о взрыве угольной пыли в помещении подачи топлива в трехэтажном здании центральной котельной с последующим пожаром на площади 50 квадратных метров, — цитирует агентство слова представителя экстренных служб.

Как ранее уточнял глава республики Владислав Ховалыг, число пострадавших в результате происшествия достигло 18 человек. Шестеро из них получили тяжелые травмы, еще девять человек находятся в состоянии средней тяжести, а трое — в состоянии, близком к удовлетворительному. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Отмечается, что возгорание было ликвидировано, спасатели проводят проливку конструкций. Также Ховалыг отметил, что теплоподача в городе приостановлена. После диагностики повреждений можно будет поднять давление в системе и вновь запустить оборудование, а в случае необходимости питание будет переведено на резервные источники, подытожил он.