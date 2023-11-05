В Татарстане загорелся склад на площади более 2 тысяч «квадратов» МЧС: в Татарстане произошел пожар на складе, площадь возгорания 2,2 тысячи кв.м.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожар произошел в складском помещении в Дрожжановском районе Татарстана, сообщает ГУ МЧС РФ по республике. Площадь распространения огня составляет 2,2 тысячи квадратных метров.

В 18:09 (мск) <...> поступило сообщение о горении складского здания по адресу: Дрожжановский МР, с. Старое Дрожжаное, ул. Техническая, д. 3а. <...> В 19:55 объявлен ранг пожара № 3, площадь пожара 2,2 тыс. кв. м, — говорится в сообщении.

По данным МЧС, огонь возник на складе с фасовочной упаковкой для корма животных. По предварительной информации, пострадавших нет. В тушении задействовано 42 специалиста и 23 единицы техники.

Ранее в городе Аксае Ростовской области загорелся склад макулатуры. Площадь пожара составила 2500 квадратных метров, ему был присвоен третий класс. В тушении задействовали 116 человек личного состава и 36 единиц техники.

До этого в Ростовской области произошел пожар на складе с резиной. Площадь распространения огня составила 500 кв. м. Как рассказали в МЧС, прибывшим на место происшествия пожарным удалось локализовать, а позднее и ликвидировать возгорание. Информации о пострадавших не поступало.