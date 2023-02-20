По оценкам Вашингтона, эта помощь не является достаточной, с одной стороны. А с другой, США не хотят вкладывать слишком много собственных средств в этот проект. Также это некая демонстрация в том числе и для Кремля. Которая призвана продемонстрировать, что США намеренны и дальше отстаивать курс по отношению к Украине и что Москве следует одуматься, и понять что поддержка Зеленского не ситуативная, а совершенно принципиальная. Но Москва это и так давно и хорошо понимает, — пояснил Новиков.