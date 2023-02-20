Визит президента США Джо Байдена в Киев призван продемонстрировать максимальную поддержку его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. По его словам, визит также должен усилить поддержку Украины внутри США и мобилизовать союзников США в Европе на более активную помощь Киеву.
По оценкам Вашингтона, эта помощь не является достаточной, с одной стороны. А с другой, США не хотят вкладывать слишком много собственных средств в этот проект. Также это некая демонстрация в том числе и для Кремля. Которая призвана продемонстрировать, что США намеренны и дальше отстаивать курс по отношению к Украине и что Москве следует одуматься, и понять что поддержка Зеленского не ситуативная, а совершенно принципиальная. Но Москва это и так давно и хорошо понимает, — пояснил Новиков.
Ранее президент США заявил, что Украина получит новый пакет военной помощи от Соединенных Штатов на сумму $500 млн. Согласно заявлению главы страны, которое опубликовано на сайте Белого дома, США поставят Киеву боеприпасы, противотанковые системы и радары, чтобы помочь защитить украинский народ от бомбардировок. По данным Reuters, новый пакет помощи будет включать реактивные системы залпового огня HIMARS.