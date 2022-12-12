МО РФ: МиГ-31 сопроводил опасно приблизившийся к границам истребитель НАТО

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Истребитель МиГ-31

Российские средства контроля воздушного пространства обнаружили патрульный самолет Р-3С «Орион» ВВС Норвегии в воздушном пространстве над акваторией Баренцева моря, сообщили в Минобороны РФ. По данным военного ведомства, для опознавания цели в небо подняли истребитель МиГ-31. Он не позволил вражескому летательному средству пересечь госграницу Российской Федерации.

Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВВС Норвегии и сопроводил его над акваторией Баренцева моря.<...> Нарушения Государственной границы РФ не допущено, — сообщили в министерстве.

Российский истребитель проследовал за норвежским самолетом до того момента, пока он не совершил разворот в сторону от госграницы РФ.

Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков доложил, что летчики ВКС России сбили в небе над ДНР штурмовик Су-25 и истребитель МиГ-29 ВСУ. Кроме того, российскими средствами ПВО были сбиты два украинских вертолета Ми-8.