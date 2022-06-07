Митрополит Иларион освобожден от должности главы Отдела церковных связей Митрополит Иларион освобожден от должности главы Отдела внешних церковных связей РПЦ

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Митрополит Иларион

Священный синод Русской православной церкви освободил митрополита Волоколамского Илариона от обязанностей председателя Отдела внешних церковных связей Русской православной церкви и утвердил его в должности управляющего Будапештско-Венгерской епархией. Как сказано на сайте Московской патриархии, новым руководителем Отдела внешних церковных связей стал митрополит Корсунский Антоний (Севрюк).

Постановили: управляющим Будапештско-Венгерской епархией, митрополитом Будапештским и Венгерским быть преосвященному Илариону, митрополиту Волоколамскому, с освобождением его от обязанностей председателя Отдела внешних церковных связей, — сказано в журнале заседаний Синода.

Ранее Митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) призвал ввести обязательную вакцинацию для священнослужителей от коронавируса. По его словам, это необходимо, так как представители духовенства контактируют с большим количеством людей. В ответ член Синодальной библейско-богословской комиссии Русской православной церкви Владимир Легойда заявил, что не видит необходимости прививать всех поголовно, к тому же у кого-то может быть медотвод.