Мишутин рассказал о дефиците российского бюджета Мишустин: бюджет России будет дефицитным ближайшие три года

Фото: premier.gov.ru

Михаил Мишустин

В новом прогнозе правительства России ближайшие три года бюджет страны будет дефицитным, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании. Так, по оценкам кабмина, в 2023 году в бюджет поступит 26,13 трлн рублей, однако расходы составят 29,56 трлн рублей. По его словам, к 2024 году рост экономики должен быть на уровне выше 2%.

Прогноз предполагает эффективную реализацию мер по структурной перестройке экономики и ее адаптации к новым условиям, среди которых: переориентация экспорта; замыкание производственных цепочек внутри страны; обеспечение технологического суверенитета, — рассказал Мишустин.

Председатель правительства также указал, что основным источником покрытия дефицита станут государственные заимствования.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что дефицит государственного бюджета планируется сократить до 0,7% к 2024 году. Глава государства подчеркнул, что в 2023 году дефицит бюджета может быть ниже уровня, заложенного в проекте закона. Он отметил, что в следующем году дефицит бюджета планируется примерно в 2%, а «может быть меньше», поскольку все ресурсы для этого у страны есть.

Мишустин 20 сентября сообщил, что дефицит ВВП в проекте бюджета на следующий год составляет 2%. В абсолютном значении данный показатель равен 3 трлн рублей. По его словам, подобный подход позволит властям не тратить средства Фонда национального благосостояния, обеспечив приемлемый уровень госдолга.