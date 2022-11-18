Минюст включил в реестр физлиц-иноагентов Шихман, Светова и Noize MC

Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Noize MC (Иван Алексеев)

Минюст включил в реестр физлиц-иноагентов журналистку Ирину Шихман, председателя общественно-политического движения «Гражданское общество» Михаила Светова и рэпера Ивана Алексеева, известного под псевдонимом Noize MC. В обновленном списке иностранных агентов также оказались другие журналисты и активисты.

Так, в реестр попал журналист-расследователь Руслан Левиев и видеоблогер-оппозиционер Вячеслав Мальцев. Кроме того, физлицами-иноагентами были объявлены основатель проекта «Диссернет» Андрей Заякин, правозащитница Олимпиада Усанова и ее коллега Ирек Биккинин. В качестве иностранных источников финансирования у всех вышеперечисленных лиц в соответствующей графе указана Украина.

Главный редактор издания Republic (внесено в реестр СМИ-иноагентов) Дмитрий Колезев признан СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Он уже успел отреагировать на попадание в перечень и выложил совместное фото с Шихман.

Ранее Минюст включил в список физлиц-иноагентов продюсера Александра Роднянского, экс-депутата Госдумы Илью Пономарева и еще шестерых человек. В реестр СМИ-иноагентов включили журналиста и писателя Михаила Зыгаря (внесен в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента). По данным ведомства, они занимались политической деятельностью и получали доходы с Украины.