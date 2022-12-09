The Bell признали иноагентом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минюст РФ внес издание The Bell в реестр СМИ-иностранных агентов. Также в список физических лиц иноагентов внесены журналист телеканала «Дождь» (внесен в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента) Михаил Фишман и бывший игрок «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров.

В реестре физлиц-иноагентов также оказались шесть активистов «Экологического движения 42», философ Рубен Апресян и общественный деятель Ростислав Мурзагулов.

Ранее в ноябре Министерство юстиции РФ внесло рэпера Мирона Федорова, известного под псевдонимом Oxxxymiron, в список физлиц-иноагентов. Кроме музыканта, в реестр добавлены активистка Ирина Сторожева и политик Алена Попова.

В реестр СМИ-иноагентов попал писатель Дмитрий Глуховский (внесен в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента), бурятский блогер Евгения Балтатарова (внесена в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента) и социолог Искэндэр Ясавеев (внесен в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента).