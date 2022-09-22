Минтруд назвал размер универсального пособия на ребенка Минтруд: размер универсального пособия на одного ребенка составит от 7 до 14 тысяч рублей

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Средний по России размер универсального пособия на одного ребенка, анонсированного ранее председателем правительства Михаилом Мишустиным, составит от 7 до 14 тысяч рублей в зависимости от нуждаемости семьи, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Сумма выплат будет рассчитываться с учетом региона проживания.

Универсальное пособие будет предоставляться семьям с доходами ниже одного прожиточного минимума на человека с применением комплексной оценки нуждаемости. Размер пособия составит 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума. В среднем по стране в 2023 году это составит 7 тыс., 10,5 тыс. и 14 тыс. рублей, — говорится в сообщении.

Кроме того, министерство вводит новое направление использования средств маткапитала: семьи, чей доход ниже 2 прожиточных минимумов на человека, смогут оформить ежемесячную выплату в размере 1 прожиточного минимума на ребенка вне зависимости от очередности рождения.

Ранее 22 сентября премьер-министр страны Михаил Мишустин предложил ввести в России универсальное пособие для семей с низкими доходами. Новый вид государственной помощи может появиться с 1 января 2023 года.

Депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с Сергеем Мироновым до этого внесли на рассмотрение в правительство законопроект о повышении ежемесячного пособия для беременных. Его предлагается повысить с 50% прожиточного минимума до 200% в случае, если ребенка будет воспитывать мать-одиночка, и до 100%, если семья полноценная.