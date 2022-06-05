Минобороны: ВКС РФ уничтожили под Киевом танки, поставляемые Западом

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Воздушно-космические силы РФ ударом высокоточных ракет уничтожили на окраине Киева танки Т-72, переданные Украине странами Запада, заявил представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Он подчеркнул, что также была разбита и другая тяжелая техника, стоянка которой находилась в корпусах вагоноремонтного предприятия.

ВКС России высокоточными ракетами воздушного базирования большой дальности на окраине Киева уничтожены поставленные восточноевропейскими странами танки Т-72 и другая бронетехника, размещенные в корпусах вагоноремонтного предприятия, — сообщил Конашенков.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал кадры уничтожения в Лисичанске гаубиц М777 производства США. По его словам, солдаты ВСУ пытались скрыть артиллеристские установки, отогнав их в складские помещения. Однако украинская военная техника была обнаружена с использованием отечественных дронов.