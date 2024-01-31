Минобороны: системы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ в Псковской области

Фото: MOD Russia/via Global Look Press

Российские системы ПВО в ночь на 31 января сбили украинский беспилотник над Псковской областью, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что БПЛА был самолетного типа.

В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Ранее системы ПВО помешали ВСУ совершить террористическую атаку с применением беспилотников на территории Брянской области. Силы противовоздушной обороны уничтожили украинский дрон над Жуковским районом. Никто не пострадал.

Еще один дрон был уничтожен над территорией Трубчевского района Брянской области в ночь на 30 января, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его словам, обошлось без пострадавших и разрушений.

30 января губернатор Белгородской области Александр Гладков сообщил об атаке украинского дрона-камикадзе по селу Старый Хутор Валуйского городского округа. По его словам, произошло падение БПЛА с его последующей детонацией, был поврежден легковой автомобиль. Глава региона отметил, что пострадавших удалось избежать.

Минобороны России сообщало, что 24 января ВСУ предприняли четыре попытки атаковать Брянскую область. Однако ВС РФ ликвидировали все угрозы. Пострадавших и разрушений также удалось избежать.