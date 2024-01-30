Село Старый Хутор Валуйского городского округа Белгородской области подверглось атаке дронами-камикадзе, принадлежащими Вооруженным силам Украины, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По словам губернатора, обошлось без пострадавших, поврежден лишь автомобиль.

Село Старый Хутор Валуйского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате его падения с последующей детонацией пострадавших нет, поврежден легковой автомобиль. Оперативные службы работают на месте, — говорится в сообщении.

30 декабря Гладков также сообщил о том, что села Мокрая Орловка и Дроновка в Белгородской области подверглись атаке дронов-камикадзе. Он отметил, что никто из местных жителей не пострадал. На местах работают аварийные и оперативные службы. В селе Мокрая Орловка взрывом были повреждены КамАЗ и линия газоснабжения, а в Дроновке повреждены экскаватор и линия электроснабжения, без света остались абоненты двух улиц, добавил губернатор.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что сразу несколько реактивных снарядов удалось уничтожить дежурными средствами ПВО над Белгородской областью. По данным ведомства, боеприпасы были выпущены реактивной системой залпового огня «Ураган», принадлежащей ВСУ.

Телеграм-канал NEWS.ru

Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале

ПОДПИСАТЬСЯ