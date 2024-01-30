Дроны-камикадзе ВСУ атаковали село Старый Хутор в Белгородской области Гладков: село Старый Хутор Белгородской области подверглось атаке ВСУ

Фото: МО РФ

Село Старый Хутор Валуйского городского округа Белгородской области подверглось атаке дронами-камикадзе, принадлежащими Вооруженным силам Украины, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По словам губернатора, обошлось без пострадавших, поврежден лишь автомобиль.

Село Старый Хутор Валуйского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате его падения с последующей детонацией пострадавших нет, поврежден легковой автомобиль. Оперативные службы работают на месте, — говорится в сообщении.

30 декабря Гладков также сообщил о том, что села Мокрая Орловка и Дроновка в Белгородской области подверглись атаке дронов-камикадзе. Он отметил, что никто из местных жителей не пострадал. На местах работают аварийные и оперативные службы. В селе Мокрая Орловка взрывом были повреждены КамАЗ и линия газоснабжения, а в Дроновке повреждены экскаватор и линия электроснабжения, без света остались абоненты двух улиц, добавил губернатор.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что сразу несколько реактивных снарядов удалось уничтожить дежурными средствами ПВО над Белгородской областью. По данным ведомства, боеприпасы были выпущены реактивной системой залпового огня «Ураган», принадлежащей ВСУ.