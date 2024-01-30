Украинские дроны-камикадзе атаковали два села в Белгородской области Гладков: села Мокрая Орловка и Дроновка подверглись атаке ВСУ

Фото: Marco Cordone/Keystone Press Agency/Global Look Press

Села Мокрая Орловка и Дроновка в Белгородской области подверглись атаке дронов-камикадзе Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По словам главы области, пострадавших нет, на местах работают аварийные и оперативные службы.

Сразу два населенных пункта в Грайворонском городском округе подверглись атаке ВСУ с помощью дронов-камикадзе. Пострадавших нет. В селе Мокрая Орловка взрывом повреждены КамАЗ и линия газоснабжения. В селе Дроновка взрывом повреждены экскаватор и линия электроснабжения, без света остаются абоненты двух улиц, — говорится в сообщении.

Ранее в Министерстве обороны сообщили, что сразу несколько реактивных снарядов удалось уничтожить дежурными средствами ПВО над Белгородской областью. По данным ведомства, боеприпасы были выпущены реактивной системой залпового огня «Ураган», принадлежащей ВСУ.

Также в российском военном ведомстве рассказали, что расчет разведывательного БПЛА Zala уссурийских десантников скорректировал поражение трех танков украинской армии «Ланцетами». В ведомстве подчеркнули, что оператор дрона обнаружил два танка противника, которые вели огонь из лесопосадки к югу от Артемовска. Уже ночью на том же участке обнаружился третий танк.