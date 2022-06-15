Минобороны России: ВСУ цинично сорвали эвакуацию мирных жителей с «Азота» Минобороны России: киевские власти воспрепятствовали эвакуации гражданских с завода «Азот» в Северодонецке в Сватово

Фото: Rick Mave/Keystone Press Agency/Global Look Press

Киевские власти циничным образом воспрепятствовали проведению эвакуации гражданских лиц с завода «Азот» в Северодонецке по зеленому коридору в город Сватово, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев. Он отметил, что украинская сторона допустила многочисленные нарушения режима прекращения огня во время гуманитарной операции. Кроме того, по словам генерал-полковника, силы Украины использовали гуманитарную паузу для перегруппировки на более выгодные позиции.

Несмотря на принятые Российской Федерацией беспрецедентные меры, киевские власти цинично сорвали проведение гуманитарной операции. Средствами объективного контроля, в том числе беспилотными летательными аппаратами, зафиксированы многочисленные нарушения режима прекращения огня. <...> Боевики использовали гуманитарную паузу для перегруппировки на более выгодные позиции и восстановления боеспособности, прикрываясь мирными жителями как живым щитом, — сказал Мизинцев.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал настоящей подлостью продолжительный обстрел украинскими военными подразделений РФ, задействованных в обеспечении безопасного выхода мирных жителей с территории «Азота» в Северодонецке в ЛНР. По его словам, в определенный период времени гражданские должны были выйти с завода, однако солдаты ВСУ открыли огонь и ни один мирный житель в итоге не смог эвакуироваться.