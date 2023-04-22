Минобороны России показало, как ВДВ уничтожают укрепленные позиции ВСУ

Фото: Министерство обороны РФ

Минобороны России показало работу 120-ммиллиметровых самоходных орудий «Нона-С» артиллерийских подразделений Воздушно-десантных войск РФ в зоне СВО. На видео показано, как расчеты БПЛА нашли укрепленные позиции ВСУ в лесном массиве и передали координаты артиллеристам-десантникам. После этого прицельным огнем они накрыли опорные пункты и живую силу украинских подразделений.

Ранее Минобороны России показало видео боевой работы расчетов 82-миллиметровых автоматических минометов «Василек» в зоне спецоперации. На кадрах расчеты Западного военного округа выполнили залп из четырех выстрелов по противнику, который намеревался нарастить силы на одном из направлений.

Российские артиллеристы использовали способ «кочующий миномет», заключающийся в быстрой смене огневой позиции. Мобильность и скрытность расчета повысили за счет установки миномета на многоцелевой транспортер-тягач легкий бронированный (МТ-ЛБ). «Василек» способен бить по противнику на глубину до 5 км.

Военный с позывным Гром рассказал, что минометный расчет чаще стреляет по скоплениям живой силы, машинам пехоты и наблюдательным пунктам, из которых операторы управляют беспилотниками.