Минобороны показало, как российский «аллигатор» расправился с техникой ВСУ Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения техники ВСУ вертолетом Ка-52 «Аллигатор»

Фото: МО РФ

Ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор»

Экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52 «Аллигатор» уничтожил боевую бронированную машину ВСУ, соответствующие кадры опубликовало Минобороны РФ в Telegram. Отмечается, что цель была поражена управляемой ракетой на Южнодонецком направлении.

Отработал, прямое, — произносит один из членов экипажа после ликвидации цели.

Минобороны РФ ранее опубликовало видео того, как экипаж российского танка Т-80БВМ на Купянском направлении поразил с закрытой огневой позиции на дальности 9,5 км американскую БМП Bradley. Наводчик-оператор танка с позывным Маэстро назвал точный выстрел «обычной работой».

Ранее военное ведомство РФ заявило, что российские военнослужащие захватили брошенный французский танк AMX-10RC вблизи населенного пункта Новодонецкое в ДНР. На опубликованном видео видно, что возле боевой машины лежит инструкция по ее применению.

Ранее сообщалось, что боевые расчеты РСЗО «Торнадо-Г» 1-й гвардейской танковой армии ЗВО сорвали попытку ВСУ провести ротацию личного состава в ЛНР. Об этом рассказал командир батареи с позывным Обь. По его словам, цель для работы предоставила разведка.