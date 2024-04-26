Минфин готов наложить ограничения на золото россиян Минфин: в РФ ужесточат контроль над вывозом золота физлицами

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Министерство финансов РФ совместно с правоохранительными органами разработало меры, направленные на ужесточение контроля над вывозом из страны золота физлицами, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев. По его словам, которые приводит ТАСС, среди прочего планируется расширить перечень информации в профильных базах данных, а также обеспечить надзор за «тропами» вывоза драгоценного металла.

Сейчас будем принимать меры по ужесточению надзора. Сейчас есть целый ряд мер, которые мы согласовали с коллегами из правоохранительных органов и с нашими коллегами по правительству, — сказал он.

Ранее российские власти уже вводили временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов. Соответствующие нормы вступили в силу 1 ноября 2023 года и будут действовать до 30 апреля 2024 года. Ограничение исключает экспорт лома металлов, плакированных драгоценными металлами, содержащего драгоценный металл или соединения драгоценных металлов. Также приостановлен вывоз отходов и лома электротехнических и электронных изделий, используемых для извлечения драгоценных металлов.