В Госдуме объяснили, почему «Дом-2» практически перестал существовать Милонов: «Дом-2» перебрался на второстепенный канал и перестал существовать

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виталий Милонов

Знаменитое телешоу «Дом-2» об отношениях практически не существует в широкой сетке вещания, заявил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. По его мнению, такому реалити нет места в России и его нужно закрыть.

Оно уже практически не существует в широкой сетке, где-то обитает на каналах второй величины. Мне кажется, что этому шоу не место в нашей стране. Я до сих пор считаю, что его нужно закрыть. «Дому-2» у нас нечего делать совершенно, — считает Милонов.

11 мая, 20 лет назад, на канале ТНТ вышел первый выпуск реалити-шоу «Дом-2». Участники проекта под прицелами камер создавали пары и «строили свою любовь». Многие критиковали программу и требовали ее закрыть, но телешоу до сих пор существует.

Одной из самых медийных участниц проекта стала Ольга Бузова. После участия в шоу «Дом-2» она стала его ведущей. В 2004 году в рамках реалити она встречалась с Романом Третьяковым. Однако когда он ушел с проекта, Ольга за ним не последовала.

Спустя несколько лет после «Дома-2» Бузова вышла замуж за футболиста Дмитрия Тарасова. Однако их брак распался в 2016 году. Это событие сильно повлияло на жизнь девушки. Она решила полностью поменять жизнь: перекрасила волосы и стала певицей. Сегодня Бузова ведет несколько шоу на разных каналах и активно выступает на сцене.