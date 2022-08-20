МИД: Россия не смирится с нелегитимной заморозкой ее активов на Западе

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Россия не смирится с заморозкой своих активов на Западе и задействует всевозможные правовые механизмы для отмены этих решений, заявил в разговоре с ТАСС замглавы МИД РФ Александр Панкин. По его словам, использование средств, принадлежащих России и ее гражданам, без их разрешения является недружественным и неправомерным шагом. Он подчеркнул, что заморозка активов нарушает принципы и нормы международного права.

Разумеется, мы не смиримся с текущим положением дел и задействуем все доступные правовые механизмы для отмены соответствующих незаконных решений, — заявил Панкин.

По словам замглавы внешнеполитического ведомства, «беспристрастность» в западной судебной системе работает только до начала оспаривания навязываемых властями политических решений. Российская сторона в таких вопросах не рассчитывает на «справедливость и неангажированность» судебных органов недружественных стран, отметил Панкин.

О блокировке российских активов ранее заявляли власти нескольких европейских стран. Евросоюз в рамках санкций против РФ заморозил активы российских бизнесменов на сумму около €10 млрд. В частности, власти Чехии заблокировали имущество предпринимателей из РФ на сотни миллионов крон. Италия заморозила активы российских олигархов, включенных в санкционный список ЕС, на сумму более €800 млн.

В Минфине США ранее сообщили, что созданная Вашингтоном международная группа «Российские элиты, доверенные лица и олигархи» приняла меры по блокировке или заморозке подсанкционных российских активов на общую сумму более $30 млрд. В основном это активы, которые были найдены на счетах.