МИД России: Киев тянет время на переговорах вокруг ЗАЭС

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

Киев тянет время на переговорах о создании защитной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, Россия передала свои предложения гендиректору Международного агентства по атомной энергии Рафаэлю Гросси, однако Киев старается использовать ЗАЭС для ядерного шантажа.

Переговорный процесс развивается непросто. Мы передали гендиректору агентства Рафаэлю Гросси наши предложения. Насколько знаем, Киев до сих пор не дал внятного ответа на инициативу руководителя МАГАТЭ. Судя по всему, [руководство Украины] просто тянет время, — сказал Рябков.

Он также отметил, что МАГАТЭ не пыталось вмешаться в организацию охраны Запорожской АЭС силами Росгвардии и не предлагало вывести со станции росгвардейцев в рамках усилий по созданию защитной зоны. По словам Рябкова, ни секретариат МАГАТЭ, ни его государства-члены не имеют права вмешиваться в организацию охраны АЭС какого-либо государства.

26 января представители МАГАТЭ зафиксировали взрывы в непосредственной близости от Запорожской атомной электростанции. По словам специалистов, этот факт свидетельствует о военных действиях, ведущихся рядом с объектом.

Советник генерального директора компании «Росэнергоатом» Ренат Карчаа следом заявил, что информация представителей МАГАТЭ о мощных взрывах около Запорожской АЭС является провокацией. По его словам, это заявление было сделано для того, чтобы убедить мировую общественность, что Россия не может обеспечить ядерную безопасность станции.