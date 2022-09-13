МИД РФ усомнился в честности Евросоюза по отношению к бедным странам Захарова призвала ЕС публиковать документы о поставках зерна в бедные страны

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Представитель МИД РФ Мария Захарова предположила, что страны Евросоюза забирают себе часть зерна, предназначенную для бедных и нуждающихся стран. Дипломат считает, что европейцы должны прикреплять документы, доказывающие слова лидера Франции Эммануэля Макрона о том, что «большинство поставок зерновых с Украины, обеспеченных при участии ЕС, предназначены для бедных стран».

Представитель дипведомства призвала начать публиковать схемы доставок соответствующего продовольствия в бедные страны после того, как корабли прибывают в ЕС.

Эти замечательные слова [президента Франции Макрона о поставках зерна в бедные страны] надо доказать статистическими фактами: даты, порты, объемы. <...> Иначе складывается ощущение, что «наиболее нуждающимися и бедными» стали страны Евросоюза, — написала Захарова в своем Telegram-аккаунте.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что практически все зерно, вывезенное с Украины, направлено не в развивающиеся страны, а в Евросоюз. По его словам, Москва сделала все, чтобы сырье покинуло украинские порты и интересы голодающих стран были обеспечены. Глава государства сообщил о необходимости задуматься над ограничением вывоза зерна по этому маршруту.