«Механизм запущен»: в Совете Федерации заявили о самоуничтожении Запада Сенатор Ковитиди: Запад включил режим самоуничтожения из-за кражи активов РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Запад включил режим самоуничтожения, желая конфисковать российские активы, это приведет к концу монополии доллара, заявила NEWS.ru сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. По ее мнению, передача российских активов в пользу Украины является преступлением и незаконным воровством, который подрывает фундаментальные принципы либеральной идеи и верховенства права, а также права человека.

Открытый грабеж средь бела дня российских $300 млрд и передача их в пользу Украины является преступлением. Для чего коллективный запад включил режим самоуничтожения, сказать сложно. Но механизм уже запущен. Монополия доллара заканчивается. Доллар стал самым рискованным средством сбережения. Либеральный порядок рушится, подчинив себя неадекватным колебаниям неадекватных либеральных политиков. Неизбежно прекращение финансирования убыточного для США и партнеров прокси-проекта «Украина», — сказала Ковитиди.

Сенатор заявила о неизбежности смены правящих кабинетов и политиков в США и их государствах-сателлитах. Ковитиди предрекла Западу череду кризисов и новую экономическую депрессию.

Жить в долг, ссылаясь на ничем не подкрепленную бумагу, называемую долларом, мир больше не сможет. Вывод очевиден: ссориться с Россией очень дорого, а воевать с русскими еще дороже, — добавила Ковитиди.

Ранее Минфин России назначил «Инвестиционную палату» организатором торгов заблокированными активами российских и иностранных инвесторов. Ведомство также определило условия проведения обмена и установило, что все операции должны быть завершены до 1 сентября 2024 года.