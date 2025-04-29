Медведев жестко прошелся по Берлину из-за Дня Победы Медведев: Берлин проявил запредельный цинизм, не пригласив россиян на 9 Мая

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Берлин проявил «запредельный цинизм», не пригласив на День Победы представителей РФ, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. По его словам, вместо этого Германия позвала «расплодившихся бандеро-нацистов», передает корреспондент NEWS.ru.

Сегодня, как известно, в Берлин пригласили для участия в торжествах расплодившихся, как тифозные гниды, бандеро-нацистов, а не представителей России. Это, конечно, абсолютный такой запредельный цинизм, — подчеркнул Медведев.

Политик добавил, что этого забывать нельзя. Такой комментарий он дал на марафоне «Знание. Первые», который проходит в Музее Победы.

В бундестаге также высказались о запрете послу РФ Сергею Нечаеву участвовать в мероприятиях ко Дню Победы. Лидер партии «Альтернатива для Германии» в Саксонии Йорг Урбан отметил, что во время Второй мировой войны Красная армия заплатила самую большую цену за победу над фашизмом.

Ранее Медведев сравнил киевский режим с «убогим рейхом». Политик отметил, что сегодня Россия вынуждена биться с наследниками нацистов. По словам Медведева, теперь гибридную войну против РФ введут бывшие союзники Москвы, с которыми когда-то вместе освобождали Европу от фашистских захватчиков.