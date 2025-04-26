«Совершенно непонятно»: в Германии взбунтовались из-за решения по России Депутат Урбан: посол РФ в ФРГ должен участвовать в мероприятиях к юбилею Победы

Фото: Николай Филяков/РИА Новости

Сергей Нечаев во время церемонии возложения венков к Мемориалу павшим советским воинам в берлинском парке Тиргартен, 2020 год

Берлин не имеет права запрещать российскому послу в ФРГ Сергею Нечаеву участвовать в мероприятиях, посвященных празднованию 80-летия Победы, заявил в социальной сети Х лидер партии «Альтернатива для Германии» в парламенте Саксонии Йорг Урбан. По его словам, во время Второй мировой войны Красная армия заплатила самую большую цену за победу над фашизмом.

Как федеральный МИД может советовать не разрешать представителям из РФ присутствовать на памятных мероприятиях, посвященных Второй мировой войне, мне совершенно непонятно, — подчеркнул политик.

Также он посоветовал немецким властям присмотреться к тем, кого они поддерживают на Украине. В частности, Урбан упомянул украинского президента Владимира Зеленского, который, по его мнению, почитает Степана Бандеру и других националистов, ответственных за геноцид евреев, немцев и поляков.

Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что Германия никогда не станет независимой от США. Так он прокомментировал информацию о том, что в Вашингтоне запретили немецким властям поставлять дальнобойные ракеты Taurus на Украину из-за наличия в них критических компонентов американского производства.

До этого политолог Борис Кузнецов выразил мнение, что критика по случаю празднования россиянами Дня Победы свидетельствует о неуважении стран ЕС к роли Советского Союза в победе над фашистской Германией. По его словам, такой курс наметился в Европе уже давно.