Медведев: трудно не согласиться с гинекологом, прикидывающейся главой ЕС Медведев заявил, что говорить по Украине можно только с Вашингтоном

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Дмитрий Медведев

Говорить по Украине можно только с Вашингтоном, написал в своем Telegram-канале заместитель Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Таким образом он отреагировал на заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о том, что мирные переговоры на равных условиях между Россией и Украиной должны быть отвергнуты. Медведев назвал политика гинекологом, прикидывающимся руководителем.

Трудно не согласиться с гинекологом, которая прикидывается руководителем ЕС. Тетка сказала, что переговоры России и Украины на равных должны быть отвергнуты, — написал Медведев.

Он добавил, что Москва может вести переговоры исключительно с Вашингтоном и только об условиях послевоенного мироустройства, хотя и об этом пока говорить рано. В этой связи никакие переговоры сейчас вообще не нужны, заключил Медведев.

Ранее журналист The Guardian Саймон Тисдалл сделал прогноз, что Запад может заставить Украину возобновить переговоры с Россией осенью этого года. По мнению автора, партнеры Киева будут настаивать на заключении длительного перемирия.