Медведев заявил, что РФ увеличила производство ракет и снарядов на 1500%

Фото: Михаил Куравлев/РИА Новости

Производство средств поражения, в том числе ракет и снарядов, выросло в России до 15 раз (до 1500%), заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, передает ТАСС. По его словам, это позволяет активно применять их в боевой работе и добиваться результатов в ходе СВО.

У нас по отдельным позициям по средствам поражения, я имею в виду ракеты, снаряды, бомбы, производство выросло до 10 или 15 раз, то есть на 1000–1500%. Это позволяет нам активно их применять в боевой работе и добиваться результата, — сообщил Медведев.

До этого кандидат экономических наук Михаил Беляев заявил, что военно-промышленный комплекс передает положительные импульсы на другие отрасли экономики. Это позитивно влияет на динамику российской экономики в целом. Кроме того, по его словам, драйвером экономического роста традиционно является сельское хозяйство, в частности экспорт зерна и сырья от высокотехнологичных добывающих компаний и комплексов.

Ранее концерн Rheinmetall заключил соглашение с Украиной о запуске производства боеприпасов на территории страны. Согласно документу, подписанному на полях Мюнхенской конференции по безопасности, на заводе будут выпускать снаряды калибра 155 мм. Rheinmetall будет владеть контрольным пакетом акций.

До этого украинские военные сообщили французской газете Le Figaro, что ВСУ испытывают острую нехватку снарядов и военной техники. Солдаты рассказали, что у них нет необходимых боеприпасов, а поставляемая западными странами техника приходит в зону боевых действий в нерабочем состоянии.