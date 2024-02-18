Оборонный концерн ФРГ Rheinmetall углубит сотрудничество с Украиной Концерн ФРГ Rheinmetall откроет на Украине завод по производству боеприпасов

Фото: Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall опубликовал подписанный с Украиной на полях Мюнхенской конференции по безопасности меморандум об открытии на ее территории нового завода по производству боеприпасов. За год планируется выпускать шестизначное количество единиц снарядов калибра 155 миллиметров. Немецкому концерну будет принадлежать 51% акций, украинской стороне — 49%.

Мы хотим быть мощным партнером для Украины в восстановлении некогда сильной оборонной промышленности на Украине и обеспечении автономии украинских мощностей, — объяснил это решение генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер, его слова приводит агентство DPA.

На церемонии подписания соглашения присутствовал министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Александр Камышин.

Ранее в концерне Rheinmetall сообщили, что бундесвер заказал для Украины десятки тысяч боеприпасов различных типов. Первые поставки запланированы на 2025 год, стоимость контракта составляет трехзначную сумму в миллионах евро.

В этом году Rheinmetall намерен запустить на Украине производство бронеавтомобиля Fuchs и БМП Lynx. На базе предприятия также будут ремонтировать технику и уже обучили для этого украинских специалистов.