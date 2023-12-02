Стало известно, когда Rheinmetall начнет производить на Украине БМП Концерн Rheinmetall запустит производство бронетехники на Украине в 2024 году

Фото: Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall AG намерен произвести первые бронемашины на Украине в 2024 году, сообщил глава компании Армин Паппергер в беседе с WirtschaftsWoche. По его словам, речь идет о бронеавтомобилях Fuchs и БМП Lynx. Паппергер добавил, что на базе предприятия будет также осуществляться ремонт прочей западной техники, а соответствующее обучение украинских ремонтников уже завершено.

После подписания контракта мы хотим, чтобы первый полноприводный бронеавтомобиль Fuchs на Украине был готов примерно через шесть-семь месяцев, а первая БМП Lynx — через 12-13 месяцев, — говорится в сообщении.

Ранее глава турецкой компании Baykar Халук Байрактар заявлял, что, по расчетам компании, производство беспилотников Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci на Украине начнется в 2025 году. При этом в Россию свою продукцию турецкая фирма поставлять отказалась. Байрактар утверждал, что эту позицию не изменят даже очень большие деньги, так как компания много лет тесно сотрудничает с Киевом.

В данный момент на Украине уже ведется строительство завода по производству беспилотников военного назначения Bayraktar. Меморандум о развитии совместного производства дронов был подписан 8 июля 2023 года.