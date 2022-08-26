Производитель Bayraktar отказался поставлять продукцию в Россию

Фото: Alba Cambeiro/Keystone Press Agency/Global Look Press

Турецкая компания-производитель беспилотников (БПЛА) Baykar исключила возможность поставки Bayraktar в Россию, сообщил гендиректор предприятия Халук Байрактар в интервью для «Русской службы BBC» (СМИ, исполняющее функции иноагента). По словам предпринимателя, деньги также не смогут поменять решение руководства Baykar в данном вопросе. Он также объяснил поставки беспилотников Украине многолетней дружбой с Киевом.

Деньги не являются для нас приоритетом. Деньги и материальные ресурсы никогда не были целью в нашем бизнесе. С Украиной наша дружба и сотрудничество длятся уже много лет. Поэтому сколько бы денег нам ни предлагали, честно говоря, не может быть и речи о том, чтобы в данной ситуации передать им их, — заявил Байрактар.

По его словам, компания «полностью на стороне Украины» и никакая сумма не «затмит» партнерство с этой страной.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что создание завода по производству Bayraktar на Украине не поможет избежать демилитаризации страны и продлит страдания украинцев. Представитель Кремля подчеркнул, что предприятие в этом случае попадет под одну из основных целей спецоперации РФ.

До этого Песков отмечал, что президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган не обсуждали вопросы возможного производства в РФ или закупку у Турции беспилотников Bayraktar в ходе встречи в Сочи, которая прошла 5 августа.