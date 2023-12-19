Концерн Rheinmetall раскрыл, сколько ФРГ заказала снарядов для Украины Оборонный концерн Rheinmetall: ВС ФРГ заказали десятки тысяч снарядов для ВСУ

Фото: defense.gov

Германские вооруженные силы (бундесвер) поручили оборонному концерну Rheinmetall произвести в течение следующих нескольких лет десятки тысяч боеприпасов для Украины. В заявлении компании отмечается, что первые поставки запланированы на 2025 год.

Бундесвер в очередной раз заказал артиллерийские боеприпасы у Rheinmetall в рамках рамочного контракта. Rheinmetall поручено поставить украинским вооруженным силам в общей сложности десятки тысяч снарядов различных типов. Стоимость контракта составляет трехзначную сумму в миллионах евро. Поставка запланирована на 2025 год, — говорится в заявлении концерна.

В июле Rheinmetall и бундесвер заключили обширное соглашение о поставке сотен тысяч боеприпасов, взрывчатых веществ и зарядов. До 2029 года на эти цели будет выделено 1,2 миллиарда евро.

До этого советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что поставки оружия Киеву прекратятся, как только у США закончится финансирование. В связи с этим политик призвал американских конгрессменов поддержать запрос президента США Джо Байдена, который даст Вашингтону возможность продолжать военную поддержку Киева.

Ранее глава административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг заявила, что у Соединенных Штатов практически закончились средства и время на помощь Украине. По ее словам, у Вашингтона нет «волшебного источника» финансирования и ресурсы полностью закончатся к концу 2023 года.