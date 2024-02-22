Медведев отреагировал на смерть Навального Медведев о Навальном: ничего хорошего сказать не могу, плохого говорить не буду

Фото: АГН «Москва»

Алексей Навальный

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что ничего хорошего об умершем в российской колонии оппозиционере Алексее Навальном сказать не может, а плохого говорить не будет. Он добавил, что, если у Навального есть сторонники, «с этим надо считаться, но не преувеличивать этот фактор», передает ТАСС.

Как у нас принято говорить, об ушедших или хорошо, или ничего. Ничего хорошего про него я сказать не могу, плохого говорить не буду, — заявил Медведев.

Навальный скончался 16 февраля в исправительной колонии № 3 «Полярный волк». В УФСИН сообщили, что после прогулки он почувствовал себя плохо и практически сразу потерял сознание. По данным RT, причиной смерти оппозиционера, предварительно, стал оторвавшийся тромб.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин пока никак не отреагировал на смерть Навального. Он добавил, что администрация главы государства не занимается этими вопросами.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что моментальная реакция руководителей стран Североатлантического альянса на смерть Навального в виде прямых обвинений России саморазоблачительна. По ее словам, Запад уже успел сделать выводы, несмотря на то что результатов судебной медицинской экспертизы еще не было.