Песков ответил на вопрос о реакции Путина на смерть Навального Песков: Путин пока никак не отреагировал на смерть Навального

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Дмитрий Песков

Президент России Владимир Путин пока никак не отреагировал на смерть оппозиционера Алексея Навального в колонии «Полярный волк», сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он добавил, что администрация главы государства не занимается этими вопросами, передает ТАСС.

Это вопрос не к нам. И мы не занимаемся этим делом. Это не является функцией администрации президента. <...> Нет, не было (реакции президента. — NEWS.ru), — заявил Песков.

Пресс-секретарь главы государства также прокомментировал реакцию западных политиков на смерть Навального, назвав их заявления хамскими. По его словам, государственные деятели не должны делать подобных высказываний, которые явно не красят их. В условиях, когда нет никакой официальной информации о произошедшем, соответствующая риторика непозволительна, добавил Песков.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что моментальная реакция руководителей стран Североатлантического альянса на смерть Навального в виде прямых обвинений России саморазоблачительна. По ее словам, Запад уже успел сделать выводы, несмотря на то, что результатов судебной медицинской экспертизы еще не было.