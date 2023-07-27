Медведев обозвал западных политиков рептилоидами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал некоторых западных политиков рептилоидами. В своем Telegram-канале он опубликовал фото бывших и действующих глав иностранных государств и сообщил, что они «явно не люди». Так Медведев отреагировал на прошедшие в Конгрессе США слушания с участием экс-сотрудника разведки страны и двух бывших военных пилотов, которые утверждали, что сталкивались с объектами, вероятно, внеземного происхождения.

На опубликованных фото представлены искаженные изображения президента США Джо Байдена, французского лидера Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Олафа Шольца, президента Украины Владимира Зеленского, бывшего премьер-министр Великобритании Бориса Джонсона.

В США снова параноидальные поиски инопланетян. Заявляют о спрятанных «останках с нечеловеческой биологией». Ха, вглядитесь в эти лица! Эти биосубстанции живы! Они среди нас! И эти рептилоиды — явно не люди! — написал Медведев.

В ходе слушаний в конгрессе бывший агент ЦРУ Дэвид Груш заявил, что правительство США обладает не только обломками загадочных летательных аппаратов, но и останками существ, которым эти аппараты принадлежат. При этом детали он приводить отказался, заявив, что это секретная информация.

При этом в Белом доме заявили, что президент США Джо Байден достаточно серьезно относится к сообщениям об НЛО.