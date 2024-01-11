Медведев назвал условия удара ядерным оружием по «наследникам Гитлера» Медведев: удары по России будут основанием для применения ядерного оружия

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Страны, предлагающие уничтожить российские пусковые установки западными ракетами большой дальности, рискуют нарваться на действие пункта 19 Основ государственной политики России в области ядерного сдерживания, заявил в своем Telegram-канале зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он напомнил, что это является основанием для использования Россией ядерного оружия.

Это никакое не право на самооборону, а прямое и очевидное основание для использования нами ядерного оружия против такого государства. Об этом должны помнить все наследники Гитлера, Муссолини, Петена и прочих в нынешней Европе, поддерживающей нацистов в Киеве, — пояснил он.

Ранее президент Эстонии Алар Карис во время пресс-конференции со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что республика одобряет нанесение Украиной ударов по территории России. Он уточнил, что речь идет об ударах, которые могут быть нанесены с помощью оружия, полученного Киевом от Запада.

По мнению первого зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светланы Журовой, призыв атаковать Россию — это самая настоящая провокация. По ее словам, это расстраивает, но не удивляет. Эстония рассчитывает, что Россия в ответ выставит танки на границе, однако Москва не поведется на это и будет выполнять свои задачи в зоне СВО.