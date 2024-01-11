В Госдуме назвали призыв Эстонии к атаке РФ «настоящей провокацией» Депутат Журова: призыв Эстонии к атаке РФ — настоящая провокация

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Призыв Эстонии атаковать Россию — это самая настоящая провокация, заявила NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. По ее словам, это расстраивает, но не удивляет. Эстония рассчитывает, что Россия в ответ выставит танки на границе, однако Москва не поведется на это и будет выполнять свои задачи в зоне СВО.

Призыв атаковать Россию расстраивает, но не удивляет. В угоду своим западным хозяевам они работают по уже известному нам сценарию, по методичке, как я люблю говорить. И они ожидают, что мы в ответ также призовем наносить по ним удары или выставим танки на границах. Это самая настоящая провокация, на которую мы не поведемся. Мы продолжим выполнять задачи в зоне СВО, — пояснила Журова.

По ее словам, Москва может высказать свое недовольство, но подобные заявления в адрес России не прекратятся, пока ситуация в мире не изменится в лучшую сторону. А дипломатические отношения с Эстонией у России практически разрушены.

О том, что Эстония одобряет нанесение Украиной ударов по территории России, заявил президент республики Алар Карис во время пресс-конференции со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Эстонский лидер уточнил, что речь идет об ударах, которые могут быть нанесены с помощью оружия, полученного Киевом от Запада.