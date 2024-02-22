Медведев назвал лучший в мире танк Медведев назвал российский танк Т-90М «Прорыв» лучшим в мире

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Т-90М «Прорыв»

Российский танк Т-90М «Прорыв» является лучшим в мире, заявил замглавы Совбеза Дмитрий Медведев в интервью СМИ. Он отметил, что все разговоры с теми, кто принимает участие в СВО как на полигонах, так и на линии боевого соприкосновения, «доказывают, что это именно так», передает ТАСС.

У нас есть танки, которые блестяще себя зарекомендовали в период СВО, — это Т-90М «Прорыв», который недавно президент [РФ Владимир Путин] назвал лучшим танком в мире. Я хотел бы полностью разделить эту позицию, — сказал Медведев.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин рассказал, почему российский танк Т-90АМ «Прорыв» — лучший в мире. По его словам, машина относится к поколению 3+ и превосходит конкурентов благодаря круговому обзору, новейшей электронике и системам защиты. Он не исключил, что в «Прорыве» применены решения от Т-14 проекта «Армата», среди которых увеличенная прицельная дальность. Дандыкин считает, что «Прорыв», несмотря на увеличившуюся массу до 48 тонн, намного легче «немцев», «британцев» и «американцев».

Обозреватель Дэвид Экс в материале для американского издания Forbes заявил, что ВСУ приходится возвращать на передовую советские танки Т-72 из-за больших потерь немецких Leopard 2. По его словам, Запад решил помочь Украине в модернизации старых танков вместо отправки современной техники.