Мантуров раскрыл будущее нарастивших мощности заводов после победы в СВО Мантуров: Россия нарастит экспорт военной продукции после победы в СВО

Фото: Елена Стадниченко/Росконгресс

Денис Мантуров

Сегодня в России на фоне проведения специальной операции наблюдается кратный прирост производства широкой номенклатуры вооружения и военной техники и встает вопрос, что делать с этими мощностями после завершения СВО, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров, передает корреспондент NEWS.ru с полей ПМЭФ. По его словам, уже сейчас большое количество стран проявляет заинтересованность в приобретении отечественной продукции. По этой причине в будущем Россия более активно перейдет к этой фазе.

Поверьте мне, большое количество стран сегодня, получив референсы нашей продукции на линии боевого соприкосновения, заинтересованы в приобретении нашей продукции. Собственно, это так было и раньше, но сегодня более активно запросы приходят. Не могу сказать, что мы можем удовлетворить все запросы, но мы рассчитываем на то, что по мере дополнения тех запросов, которые есть в Минобороны, мы более активно перейдем к этой фазе, — заявил Мантуров.

Кроме того, продолжил вице-премьер, в России будут постепенно высвобождаться мощности под производство гражданской продукции. По словам Мантурова, он рассчитывает, что, получив серьезный импульс по обновлению фондов, предприятия оборонно-промышленного комплекса начнут использоваться под последующий этап диверсификации.

Ранее Мантуров заявил, что в России формируется новая государственная программа вооружений. Для этого ведется активное взаимодействие с Министерством обороны и Министерством промышленности и торговли. По его словам, сейчас формируются основные параметры и облик программы, текущая госпрограмма завершится к 2025 году.