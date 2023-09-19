«Лишние только кавычки»: Захарова о статье NYT про обстрел Константиновки Захарова назвала сенсационной статью NYT про обстрел Константиновки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Опубликованное накануне расследование The New York Times является поистине сенсационным, заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова. Речь идет о статье, авторы которой обвинили Киев в ударе по Константиновке, в результате которого погибло по меньшей мере 16 человек.

Вчера The New York Times опубликовала поистине сенсационное для уровня нынешних американских медиа расследование. «Украина бомбит собственные города». Для меня в нем лишние только кавычки. Потому что киевский режим это делал всегда. И продолжает, — написала Захарова.

По ее словам, авторы расследования приходят к выводу, что удар был результатом ошибки украинской ракеты ПВО, выпущенной из пусковой установки «Бук». При этом президент Украины Владимир Зеленский и ряд СМИ обвинили в этом Россию.

По меньшей мере 16 украинцев в Константиновке погибли от взрыва ракеты 9М38, выпущенной из «Бука» 6 сентября. Того самого класса ПВО-установок, что фигурировали в инциденте с малайзийским «Боингом» в 2014 году, — обращает внимание представитель российского МИД.

Ранее статью прокомментировали и в российской Госдуме. По словам первого замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Виктора Водолацкого, западные СМИ начинают проявлять определенную свободу слова, которой у них не было много лет, чтобы сместить демократов перед выборами в США. По мнению парламентария, если таких СМИ станет больше, то это начнет влиять на общественность и люди выйдут на улицы с требованием прекратить вооружать Украину.