Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий вошел в состав Госсовета

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий

Лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий включен в состав Государственного совета России. Соответствующий указ подписан президентом Владимиром Путиным и опубликован на официальном портале правовой информации. Глава государства также внес изменения в состав президиума Госсовета.

Включить в состав Совета Слуцкого Л.Э. — руководителя фракции политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России в Государственной Думе, — говорится в тексте указа.

Этим же документом из состава Госсовета исключатся несколько его членов, в том числе бывший лидер ЛДПР Владимир Жириновский, умерший 6 апреля. Указ вступает в силу сод дня опубликования.

Путин также подписал распоряжение, согласно которому изменения вносятся ив президиум Госсовета. В его состав включается губернатор Севастополя Михаил Развозжаев.

Ранее сообщалось, что президент присвоил Слуцкому и главе комитета Госдумы по делам СНГ евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леониду Калашникову звания чрезвычайных и полномочных послов, что является высшим дипломатическим рангом.