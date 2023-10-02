Лавров одним словом охарактеризовал запрет на въезд в ЕС авто с номерами РФ Лавров назвал нацизмом запрет на въезд в ЕС машин с российскими номерами

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал нацизмом запрет на въезд в Евросоюз машин с российскими номерами на XX ежегодном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». Он заявил, что был обескуражен быстротой потери европейцами «внешней благообразности» и «остатков» дипломатии и этики. Трансляция велась в группе клуба в соцсети «ВКонтакте».

Меня поразило, с какой скоростью с европейцев со всех практически слетела эта внешняя благообразность, которой они прикрывались в последние годы, сохраняя в себе какие-то остатки не только дипломатии, но и элементарной этики. Но в общем-то это проявление того, что принято называть нацизмом, — сказал Лавров.

Министр указал на то, что такие шаги предпринимаются только по отношению к русским.

Сейчас запрет на въезд автомобилей с российскими номерами уже действует в Латвии, Литве, Польше, Финляндии и Эстонии. Ожидается, что с 3 октября аналогичная мера начнет действовать в Норвегии. Кроме того, ожидается, что к запрету присоединится Болгария.

Еврокомиссия ранее подтвердила интерпретацию санкционного законодательства в отношении России. Согласно действующим правилам, россиянам запрещается ввозить на территорию Евросоюза автомобили, смартфоны, драгоценности, косметику и ноутбуки. Все эти предметы указаны в специальном перечне.