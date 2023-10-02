Власти Болгарии запретят въезд автомобилям с российскими номерами

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Правительство Болгарии приняло решение ввести запрет на въезд автомобилей, зарегистрированных в России, сообщает издание «24 часа» со ссылкой на заявление главы пограничной полиции Антона Златанова. По его словам, запрет начнет действовать до конца понедельника, 2 октября. Он подчеркнул, что ограничение распространяется как на легковые автомобили, так и на большегрузы.

Я уверен, что к концу дня на территории Болгарии начнет действовать запрет на въезд российских автомобилей, — заявил Златанов.

Инициатором нового закона стал болгарский депутат Делян Пеевски, который предложил ввести ограничения по примеру ряда других европейских стран. Ранее аналогичные решения приняли власти Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, а также Норвегии. Златанов не уточнил, сколько автомобилей с российскими номерами въезжают в Болгарию. Однако он подчеркнул, что их не очень много.

Еврокомиссия ранее подтвердила интерпретацию санкционного законодательства в отношении России. Согласно действующим правилам, россиянам запрещается ввозить на территорию Евросоюза автомобили, смартфоны, драгоценности, косметику и ноутбуки. Все эти предметы указаны в специальном перечне.