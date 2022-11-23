Лавров на встрече ОДКБ присел, чтобы не заслонить Шойгу

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Саммит ОДКБ в Ереване

На совместной фотосессии после встречи представителей стран ОДКБ в Ереване глава МИД России Сергей Лавров немного присел, чтобы в кадр смог попасть министр обороны страны Сергей Шойгу, стоящий во втором ряду. Лавров улыбнулся, а затем подвинулся для фотосъемки.

Перед саммитом лидеров стран G20 в Индонезии стало известно, что общее фото было отложено из-за нежелания ряда участников фотографироваться с Лавровым. Индонезийский лидер Джоко Видодо в своей речи на открытии «Большой двадцатки» призвал не делить мир на части, а также положить конец конфликту на Украине.

В групповой фотосъемке в конечном счете приняли участие только пять человек: президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, президент Индонезии Джоко Видодо, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Австралии Энтони Албанез и президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.