Кремль объяснил причины особых отношений Путина и Эрдогана Песков назвал Путина и Эрдогана серьезными политиками, которым несвойственен популизм

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

Президент РФ Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган — серьезные политические деятели, которым несвойственны популистские приемы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, оба лидера отвечают за свои слова и развивают двусторонние взаимовыгодные отношения. Так представитель Кремля объяснил особый характер отношений глав государств.

Путин и Эрдоган — это очень серьезные политические деятели. С огромным политическим опытом, которым несвойственны популистские приемы. Это политики и государственные деятели, которые отвечают за свои слова, — сказал Песков.

Он отметил, что политики занимаются «конкретными субстантивными вопросами», касающимися взаимовыгодных двусторонних отношений, которые важны для народов обеих стран.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция не планирует выполнять все требования Запада, включая требования о вводе новых санкций против России. Президент назвал Москву крупнейшим торговым партнером Анкары. При этом он предупредил, что оппозиция в случае прихода к власти сделает «все требуемое Западом», а при Эрдогане «Турция будет делать то, что мы захотим».