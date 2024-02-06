Комитет Совфеда поддержал идею конфискации имущества за фейки о ВС РФ

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Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддержал законопроект о возможной конфискации имущества за распространение заведомо ложных сведений о ВС России, передает ТАСС. Документ также предполагает возможность изъятия имущества за призывы к действиям, направленным против госбезопасности.

Профильный комитет Совфеда рекомендовал верхней палате одобрить проект. Инициатива предполагает расширение списка преступлений, за которые могут конфисковать имущество, полученное в результате их совершения.

Поправки планируют внести в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. При этом статью 104.1 УК РФ «Конфискация имущества» предлагается дополнить примечанием о преступлениях, которые можно будет считать действиями, направленными против безопасности страны. Всего в этом перечне более 30 статей УК РФ, в том числе о наемничестве, дезертирстве, геноциде, неисполнении приказа, взятках и бандитизме.

Кроме того, поправки предполагают возможность лишения государственных наград и званий за фейки о российской армии, ее дискредитацию, а также за призывы к экстремизму и действиям, направленным на нарушение территориальной целостности. При этом закон о конфискации имущества не будет иметь обратной силы и поэтому не коснется тех, кто уже осужден за фейки, заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.