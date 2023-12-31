Командир «Каскада» заявил о превосходстве ВС РФ по части беспилотников Депутат Саблин: Россия превосходит Украину по качеству беспилотников

Фото: МО РФ

Российским войскам удалось превзойти украинские вооруженные силы по качеству беспилотных летательных аппаратов и точно не уступить по количеству, заявил ТАСС заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, командир бригады БПА ГРОМ «Каскад» Дмитрий Саблин. По его словам, на сегодняшний день ВС РФ способны поражать противника не только на переднем крае, но и в глубине Украины.

Мы точно не уступаем им (ВСУ. — NEWS.ru) по количеству, по качеству, я думаю, мы превосходим их. У меня в бригаде представлены все виды дронов, которые у нас есть на сегодняшний день. Мы можем поражать противника от переднего края и до всей глубины территории Украины, — заявил Саблин.

Особенно видны успехи России в сфере производства FPV-дронов, добавил он. Инженерам удалось увеличить дальность их действия до 32 километров, в то время как у украинских БПЛА она не превышает 22 километров. Кроме прочего, российские дроны практически неуязвимы к системам радиоэлектронной борьбы, заверил Саблин.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении украинского безэкипажного катера. Он был обнаружен в акватории Черного моря. По данным ведомства, беспилотник следовал в направлении Крымского полуострова.