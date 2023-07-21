Клишас: идея отбирать паспорта у родившихся в РФ противоречит Конституции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Идея лишать россиян гражданства по факту рождения противоречит Конституции России, заявил в своем Telegram-канале глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Таким образом он отреагировал на внесенный в Госдуму законопроект, согласно которому обвиненные в дезертирстве, экстремизме и дискредитации армии люди могут лишиться гражданства по факту рождения. По его мнению, авторам документа стоит задуматься, нужно ли им продолжать государственную деятельность.

Я уже высказывал свою позицию по данному вопросу и хочу еще раз подчеркнуть, если федеральный политик, в том числе сенатор РФ, вносит закон, который противоречит Конституции, Основам конституционного строя, то для такого политика это серьезное основание задуматься, может ли он занимать свою должность, — написал Клишас.

Также он процитировал п. 3 ст. 6 Конституции России, согласно которому гражданин РФ не может быть лишен своего гражданства или права изменить его.

Проект о лишении гражданства дезертиров, экстремистов и дискредитирующих российскую армию внесли в Госдуму коллеги Клишаса по Совфеду. Авторы инициативы отметили, что согласно утвержденному в апреле закону «О лишении гражданства», паспорт может быть изъят за совершение преступления, которое создает угрозу безопасности России. Речь шла исключительно о людях с приобретенным гражданством. Сенаторы предложили расширить действие закона на людей, которые приобрели паспорт РФ по факту рождения, а также на основании федерального конституционного закона.