Картаполов ответил на подготовку ФРГ к войне с Россией в 2029 году Картаполов заявил, что Россия опередит Германию в подготовке к военным угрозам

Фото: Andreas Arnold/dpa/Global Look Press

Вооруженные силы Германии

Россия сможет опередить Германию в подготовке к возможным военным угрозам, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Так он отреагировал на слова главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса о том, что Берлину нужно быть готовым к войне с Москвой к 2029 году, передает РИА Новости.

Будем смотреть внимательно, что они делают. Мы все равно будем готовы раньше них, к чему бы они не готовились, — сказал Картаполов.

Накануне Писториус заявил, что Германия не будет отправлять военнослужащих бундесвера на Украину. Однако он выразил уверенность, что ФРГ должна принять меры по усилению обороноспособности. По его мнению, страна должна быть готова к войне через пять лет.

Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев предположил, что в Германии заговорили о вероятной войне с Россией в 2029 году, так как к этому моменту Запад планирует перейти на военную экономику. Парламентарий подчеркнул, что в заявлении министра обороны ФРГ Бориса Писториуса нет ничего нового.

По его словам, другие страны делают похожие заявления. Так, уточнил Соболев, 12 государств заявили о готовности отправить свои войска на Украину. Кроме того, он напомнил, что страны Запада начали разрешать ВСУ использовать свое оружие для нанесения ударов по всей территории России.