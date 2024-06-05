В Госдуме объяснили, почему ФРГ заговорила о войне с Россией в 2029 году Депутат Соболев: Запад рассчитывает к 2029 году перейти на военную экономику

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Виктор Соболев

В Германии заговорили о вероятной войне с Россией в 2029 году, так как к этому моменту Запад планирует перейти на военную экономику, считает член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев. В беседе с NEWS.ru парламентарий подчеркнул, что в заявлении министра обороны ФРГ Бориса Писториуса нет ничего нового.

Ничего нового в заявлении министра обороны ФРГ я не вижу. Они боятся, что к этому времени Украина потерпит поражение и у них не будет такого мощного плацдарма в виде ВСУ, которых они до зубов обеспечивают западным вооружением, — пояснил депутат.

По его словам, другие страны делают похожие заявления. Так, уточнил Соболев, 12 государств заявили о готовности отправить свои войска на Украину. Кроме того, он напомнил, что страны Запада начали разрешать ВСУ использовать свое оружие для нанесения ударов по всей территории России.

Чтобы это выполнить, они должны перестроить свою экономику на военные рельсы. Им на это нужно четыре-пять лет. За это время нам тоже нужно перейти на модернизационный путь развития экономики, восстановить свои вооруженные силы, чтобы они были способны защитить нашу страну на любом стратегическом направлении, — добавил парламентарий.

Писториус ранее заявил, что Германия не будет отправлять военнослужащих бундесвера на Украину. Также, по его словам, Берлин не получал никаких сообщений от правительств других стран о подобных планах.